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В Саратове поймали трех курьеров, преодолевших 2,5 тысячи километров ради наживы

В Саратове поймали мошенников, похитивших 1 млн рублей у пенсионерки
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове правоохранители задержали трех курьеров, выполнявших задания телефонных мошенников. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Задержанными оказались трое жителей Новосибирска: 18-летняя девушка и юноши в возрасте 17 лет и 21 года. Подельники забирали деньги жертв и переводили их на счета мошенников.

В частности, злоумышленники обманули 77-летнюю жительницу Заводского района. Молодые люди забрали у пенсионерки миллион рублей, но перевести работодателям не успели — их задержали полицейские. Деньги позже вернули владелице.

До этого пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ».

Пострадавшая сама обратилась за помощью к правоохранителям, рассказав что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб.

После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру на 9-ой линии Васильевского острова. Женщина была уверена, что выполняет задание государственной важности, поэтому отправилась в Москву, чтобы передать курьеру вырученные за продажу недвижимости деньги.

Ранее профессор петербургского вуза «инвестировал» 10 млн рублей и потерял все.

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