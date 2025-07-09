В Стамбуле снесут ряд незаконно построенных отелей у Босфора

Власти Стамбула приняли решение о сносе незаконных построек возле Босфорского пролива, среди которых известные отели, популярные среди представителей высшего общества. Об этом сообщила турецкая газета Turkiye.

«Среди них (предприятий. — «Газета.Ru») — известные заведения и отели, которые также посещает высшее общество. Совет по охране памятников и управление по зонированию Босфора приняли решение о сносе зданий на Босфоре, где были обнаружены незаконные пристройки», — говорится в материале.

По данным издания Haberturk, незаконные напольные покрытия и террасы были обнаружены во многих местах, в особенности вдоль линии Бебек Арнавуткей. Среди прочих заведений с зафиксированными нарушениями оказались пекарня Бейлан, отель Бебек и отель Мандарин.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области могут снести 1200 незаконно построенных домов ради фонтанов Петергофа. Хозяева построек получили иски о признании их домов самовольными постройками и требования о сносе. За неисполнение этих требований с них могут взыскивать по 10 тыс. руб. каждый день. Среди получивших иски как те, кто покупал готовые дома, так и те, кто возвел дома на приобретенных участках.

Ранее в Москве снесли один из старейших долгостроев.