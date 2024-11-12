В Москве снесли один из старейших долгостроев

В Москве снесли полувековой долгострой на Каширском шоссе, один из старейших в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале градостроительного комплекса столицы.

В публикации отмечается, что лабораторный корпус НИИ ревматологии имени Насоновой начали возводить в 1970-х годах. Работы были приостановлены в 2000 году на стадии монтажа каркаса здания.

В ведомстве подчеркнули, что в 2023 году у объекта появился новый владелец, который не смог завершить строительство.

Решение о сносе здания было принято Оперативной группой по сокращению долгостроев из-за неудовлетворительного технического состояния конструкций.

В сентябре сообщалось, что в Ленинградской области могут снести 1200 незаконно построенных домов ради фонтанов Петергофа.

Хозяева построек получили иски о признании их домов самовольными постройками и требования о сносе. За неисполнение этих требований с них могут взыскивать по 10 тыс. руб. каждый день. Среди получивших иски как те, кто покупал готовые дома, так и те, кто возвел дома на приобретенных участках.

Ранее самострой на крыше дома в Москве оказался летним домиком.