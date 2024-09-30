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В Ленобласти могут снести свыше тысячи домов ради фонтанов Петергофа

47news: в Ленобласти могут снести 1200 самостроев ради фонтанов Петергофа

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Ленинградской области могут снести 1200 незаконно построенных домов ради фонтанов Петергофа. Об этом пишет 47news.

Здания находятся в охранной зоне водопроводной системы Петергофа. Границы защитной зоны водопроводной системы Петергофа распространяются на Оржицкое и Низинское поселения Ломоносовского района. В соответствии с указом Министерства культуры РФ от 2016 года, на территории этой зоны запрещено возведение новых объектов капитального строительства.

Хозяева построек получили иски о признании их домов самовольными постройками и требования о сносе. За неисполнение этих требований с них могут взыскивать по 10 тыс. руб. каждый день. Среди получивших иски как те, кто покупал готовые дома, так и те, кто возвел дома на приобретенных участках. При этом все дома были зарегистрированы в ЕГРН по дачной амнистии.

До этого в Петергофе закрыли Нижний парк на неопределенный срок из-за угрозы минирования.

Ранее самострой на крыше дома в Москве оказался летним домиком.

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