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В аэропорту Калуги снова ввели ограничения

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Работа авиагавани ограничивали несколькими часами ранее. По словам Кореняко, меры были приняты также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно 1,5 часа ограничения были сняты.

По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее летевшие в Анталью новосибирцы застряли в аэропорту Толмачево.

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