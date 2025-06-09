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Ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием

NatNanotech: произведены синтетические аптамеры, точно связывающие вирусы
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2025 PBL EPFL CC BY SA 4.0

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совершили прорыв в биомедицине, разработав новую технологию создания аптамеров — синтетических молекул ДНК и РНК, способных точно распознавать вирусы. Новая система MEDUSA позволяет создавать молекулярные «ловушки», которые в 10-1000 раз эффективнее традиционных аналогов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNanotech).

Новшество заключается в переходе от случайного связывания к точному молекулярному соответствию. Если обычные аптамеры действуют хаотично, подобно брошенным спагетти, то новая система создает трехмерные структуры, идеально повторяющие геометрию вирусных белков.

«Это как перейти от метания спагетти к хирургически точному монтажу», — пояснил профессор Маартье Бастингс, руководившей исследованием.

В основе метода — использование молекулярных каркасов, имитирующих структуру вирусных шипов, таких как у SARS-CoV-2. Эти каркасы служат основой для создания мультимерных аптамеров, которые связываются с вирусом в нескольких точках одновременно. Такой подход фактически обращает против вирусов их же собственную структуру.

Разработка открывает новые перспективы для диагностики и лечения вирусных заболеваний. Технология позволяет не только точнее выявлять патогены, но и создавать эффективные блокаторы вирусного заражения.

В ближайших планах ученых — адаптация системы для борьбы с более сложными вирусами, включая лихорадку Денге и сибирскую язву, а также ускорение процесса разработки с нескольких недель до нескольких дней.

Ранее исследователям удалось усилить вакцины от рака и гриппа с помощью иммунного белка.

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