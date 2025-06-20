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В Роспотребнадзоре высказались о случаях завоза брюшного тифа в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова: в РФ растет число случаев завоза брюшного тифа
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Количество случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличивается, сейчас высокая заболеваемость им наблюдается в азиатских и африканских странах. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается. И, как правило, это всегда происходит в периоды, когда очень высокая заболеваемость регистрируется или в каком-то регионе мире, или в какой-то стране», — заявила она.

По словам главы ведомства, одним из активных источников распространения являются укусы комаров. Попова подчеркнула, что в качестве защиты необходимо не дать комару совершить укус. В качестве профилактики нужно носить одежду с длинным рукавом. Помимо этого, не стоит сейчас выходить в джунгли и другие места, где риски заражения крайне высоки.

До этого Попова объяснила, что зарегистрированные в России случаи заболеваний малярией, холерой, брюшным тифом или же лихорадкой Денге имеют завозной характер. Она отметила, что на территории страны нет очагов таких инфекций.

Ранее ученые назвали страны, которым грозят вспышки супертифа.

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ПМЭФ – 2025
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