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На Украине проходят обыски у командования Нацгвардии

Агенты НАБУ пришли с обысками к командованию Нацгвардии Украины
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НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у командования Нацгвардии страны (НГУ). Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Детективы НАБУ, в том числе, пришли с обысками домой к командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко, директору Департамента логистики Главного управления НГУ полковнику Сергею Гриценко, директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому, замдиректора Департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу.

Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ НГУ.

По данным следствия, командующий Нацгвардии, сговорившись с другими должностными лицами, мог получить взятку в размере 190 млн грн (более $4,5 млн). Подозреваемые могли получить средства за содействие заключению договоров и признание победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров работ и услуг, заказчиком которых была центральная база производственно-технологической комплектации ведомства.

В конце апреля обыски прошли у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Филатова. Они связаны с делом о передаче в собственность компании экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Ранее на Украине прошли обыски у двух граждан США.

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