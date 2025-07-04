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На Украине прошли обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова

НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова
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Sebastian Gollnow/AP

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова в рамках расследования по делу о завышенных ценах на продукты для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

В ходе мероприятия у него изъяли телефон и несколько важных документов.

Издание отмечает, что Резников не был заранее уведомлен о проведении обысков.

До этого в украинских медиа широко обсуждались сообщения о том, что Министерство обороны Украины осуществляет закупки продовольствия для нужд военнослужащих по ценам, которые в два-три раза превышают розничные в столичных магазинах. Предметом дискуссии стало соглашение ведомства на обеспечение питанием воинских частей в 2023 году, расположенных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Общая сумма контракта достигала 13,2 миллиарда гривен, что превышает $350 млн.

В ответ на эти публикации министерство обороны Украиены заявило, что представленные сведения «распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение». Тогдашний министр обороны Алексей Резников предложил свою версию происходящего, объяснив завышенные расценки на продукты «технической ошибкой» и уточнив, что «аномальная цена» в 17 гривен за яйца относилась к весу продукта, а не к его количеству поштучно.

Ранее на Украине восемь чиновников обогатились на закупках дров для ВСУ.

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