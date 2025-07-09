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Диалог мигранта и сотрудника военкомата в Москве попал на видео

Появилось видео разговора мигранта и сотрудника военкомата в Москве в ходе рейда
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве разговор мигранта и сотрудника военкомата попал на видео. Кадры обнародовал телеканал «Царьград» в Telegram-канале.

На кадрах можно заметить мужчину в военной форме, который запрашивает у мигранта документы.

«Кем работаете?» — спросил сотрудник военкомата. «Да», — ответил иностранец.

Мужчина задал мигранту повторный вопрос, однако ответа так и не последовало. После этого военнослужащий призвал иностранца пройти в сторону. В ходе рейда, по данным канала, проверили порядка двух тысяч человек.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в Москве в хостелах и молельных домах прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Во время проверок сотрудники полиции доставили более 500 иностранных граждан в отдел для проверки документов. Более 30 человек стали фигурантами административных дел за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Помимо этого, правоохранители обнаружили иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что мигрант, разделавший барана на детской площадке в Москве, извинился.

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