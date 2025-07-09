Пакистан намерен запустить прямое железнодорожное сообщение с РФ

Пакистан планирует запустить прямое железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

«Безусловно, есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном...», — заявил он агентству.

По словам Ахтар Хана, запуск первого проекта в дальнейшем позволит реализовать постоянное железнодорожное сообщение с Казахстаном, Белоруссией и Россией.

До этого специальный борт МЧС РФ доставил более 31 тонны гуманитарной помощи для жителей Пакистана. Товары первой необходимости были направлены в Пакистан по распоряжению российского лидера Владимира Путина и главы МЧС РФ Александра Куренкова. Специалисты транспортировали груз с помощью самолета Ил-76.

Ранее помощник премьера Пакистана передал письменное послание для Путина.