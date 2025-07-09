Закрывшего маму от БПЛА в Курске 5-летнего мальчика захотели наградить

5-летнего мальчика по имени Анатолий, который закрыл собой маму во время налета беспилотников на пляж в Курске, попросили наградить. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Хочу обратить внимание наших органов, в частности, губернаторов и руководителей ведомств. Губернатор Курской области уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное и смелое поколение с огромным будущим», — сказал он.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника на пляж. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. Губернатор отметил, что «до глубины души тронут тем», как жители Курской области помогали друг другу во время опасности.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.