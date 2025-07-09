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В Киргизии снесли памятник известному русскому географу

В Киргизии демонтировали памятник русскому географу Семенову-Тян-Шанскому
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Telegram-канал «Kaktus Media»

На въезде в киргизский город Балыкчы снесли памятник русскому географу Петру Семенову-Тян-Шанскому. Об этом сообщает Kaktus.media.

Монумент был перенесен на территорию местного муниципального предприятия. Власти не смогли назвать представителям СМИ причину произошедшего.

Памятник СемЕнову-Тян-Шанскому открыли в 1984 году.

До этого в украинском городе Берестин Харьковской области снесли памятник поэту Александру Пушкину. Главу Берестинского городского совета Светлана Кривенко заявила, что местные власти свыше полутора лет ждали от министерства культуры и информационной политики Украины разрешения на снос памятника. Памятник Пушкину стоял рядом с бюстом Шевченко возле библиотеки горсовета.

В мае стало известно, что жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников.

Ранее Путин объяснил, зачем на Украине сносят связанные с Россией памятники.

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