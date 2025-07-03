В украинском городе Берестин Харьковской области снесли памятник поэту Александру Пушкину. Об этом, ссылаясь на главу Берестинского городского совета Светлану Кривенко, сообщает телеканал «Общественное».

По ее словам, местные власти свыше полутора лет ждали от министерства культуры и информационной политики Украины разрешения на снос памятника. Памятник Пушкину стоял рядом с бюстом Шевченко возле библиотеки горсовета.

Кривенко заявила, что памятник выбрасывать не будут, так как он является материальной ценностью. Его отправят на хранение, а уже затем примут решение, что делать с ранее демонтированными памятниками.

19 мая стало известно, что жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников.

13 апреля сообщалось, что на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».

Ранее Путин объяснил, зачем на Украине сносят связанные с Россией памятники.