ФАС проконтролирует рост платы за ЖКХ при повышении тарифов с 1 июля

ФАС: рост платы за ЖКХ при повышении тарифов с 1 июля будет контролироваться

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в целях недопущения необоснованного роста с 1 июля коммунальных тарифов обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В ФАС отметили, что в каждом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации глава региона устанавливает свой индекс платежей на основании утвержденных правительством параметров. В связи с этим ФАС регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, учитываемых при формировании тарифов. При выявлении нарушений региональный тарифный орган получает предписание об исключении необоснованных затрат.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения при установлении тарифов в регионах строго пресекаются. Так, в прошлом году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей, которые не были экономически обоснованы, а в ряде регионов снизила уже установленные тарифы.

В ФАС напомнили, что при выявлении нарушений при начислении платы в квитанциях россияне могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.

С 1 июля 2025 года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. В среднем по стране рост составил 11,9%. Показатель 2025 года — наиболее значительное одноразовое повышение за последние 10 лет (в 2024 году — 9,8%, в 2023 году — 8,1%). В Москве тарифы выросли в среднем на 15%, при этом электроэнергия подорожала на 12,6–22,8% в зависимости от категории потребителей. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.