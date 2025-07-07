В Госдуме не исключили обострения ситуации с Азербайджаном

Сценарии дальнейшего развития конфликта России с Азербайджаном будут зависеть от переговорных усилий Москвы и Баку. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» депутат Государственной думы Константин Затулин.

По мнению парламентария, в силу того, какие шаги предпринимают власти Азербайджана, гражданам России небезопасно находиться в республике с туристическими, трудовыми или какими-то еще целями.

«Если Баку не прекратит хватать ни в чем не виновных граждан России, которые непричастны ни к крушению самолета, ни к аресту азербайджанских мафиозных авторитетов, Москве не останется ничего, кроме как рекомендовать воздержаться от поездок в страну», — заявил Затулин.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России обвинили некоторые «силы» в попытке разрушить отношения Москвы и Баку.