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В День семьи в национальном центре «Россия» прошла единовременная регистрация брака

На Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак
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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В первый день Всероссийского свадебного фестиваля, проходящего в национальном центре «Россия», 151 пара из разных регионов страны приняла участие в единовременной регистрации брака, сообщает пресс-служба национального центра.

Фестиваль открылся 8 июдя, в день семьи, любви и верности. На площадке НЦ «Россия» собрались государственные деятели, представители власти и культуры, а также многочисленные гости фестиваля.

Мероприятие стартовало с романтической прогулки молодоженов на яхтах по Москве-реке и торжественного шествия по живописной набережной.

На открытии фестиваля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал обращение к молодоженам от имени президента России Владимира Путина и обратился к парам с собственным напутствием.

«День свадьбы — это всегда день рождения семьи. И неслучайно именно сегодня у вас день рождения семьи. Семьи, которые созданы 8 июля, в День семьи, любви и верности, счастливы, они живут душа в душу. Уверен, что у каждого из вас так будет. От того, насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия», — подчеркнул он.

Отмечается, что церемонию провели 45 сотрудников московских ЗАГСов. После обмена кольцами министр энергетики РФ Сергей Цивилев и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева объявили о создании новой традиции: передачи семейного очага от пар прошлого года к парам нынешнего года.

Каждая пара получила символическую лампаду с огнем Всероссийского семейного очага из рук семей, заключивших брак на предыдущем фестивале. Молодожены вернутся через год, чтобы передать этот огонь новым участникам фестиваля.

Атмосферу праздника дополнил мюзикл «Я люблю тебя всегда», посвященный одной из самых известных пар советской эстрады — Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову.

Фестиваль продлится до 10 июля. Он объединит разнообразные культурные и просветительские события: паблик-токи, мастер-классы, тематические экскурсии, выставку эксклюзивных свадебных костюмов и литературный клуб «Что/бы почитать?!».

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