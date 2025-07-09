Экс-министра предпринимательства Воронежской области задержали

Правоохранители задержали бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова. Об этом сообщает TV Губерния.

Журналисты утверждают, что причиной задержания Швыркова стала его деятельность на посту главы администрации Семилукского района.

В августе 2024 года Швырков стал министром. До этого он руководил администрацией Семилукского района шесть лет.

Родился Швырков 24 ноября 1971 года в Липецкой области. В 1994 году он окончил ВГУ по специальности «правоведение». С 1993 года работал в Липецкой, Новгородской, Тульской и Воронежской областях на различных должностях. 8 июля Швырков по собственному желанию покинул пост министра.

7 июля стало известно, что дело в отношении экс-главы Кизилюрта, бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, которого подозревают в расправе, растрате и совершении других преступлений, поступило для рассмотрения в Южный окружной военный суд. Cотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали его в октябре 2023 года по подозрению в хищении им средств государственного бюджета в период, когда Магомедов занимал пост министра спорта.

Ранее главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева арестовали до сентября.