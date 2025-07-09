Россиянам рассказали, какие продукты помогут избежать обезвоживания в жару

Летом из-за жары люди могут сталкиваться с обезвоживанием и другими проблемами, которые ускоряют старение кожи и истощение ресурсов, поэтому важно получать больше антиоксидантов из пищи. Об этом RuNews24.ru рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева.

По ее словам, они помогут защитить кожу от фотостарения, поддержат работу сердца и сосудов, укрепят иммунитет, помогут восстановиться после жары и нагрузок,а также продлят молодость и энергию. Так, например, специалист посоветовала включать в рацион овощи, фрукты, ягоды, зелень, бобовые, травы и специи. Это могут быть черника, малина, вишня, ежевика, бананы, гранат, виноград, арбуз, персики, слива, киви и другие продукты.

«Чтобы продукты не теряли антиоксиданты, ешьте их свежими, не храните долго их в холодильнике, ни при комнатной температуре, некоторые антиоксиданты чувствительны к свету, к тепловой обработке», — добавила Сергеева.

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова до этого говорила, что в жаркую погоду важно изменить свой рацион питания, чтобы легче переносить ее. Так, она посоветовала есть легкую пищу и отказаться от жирных продуктов. Кроме того, важно пить больше чистой воды, добавила специалист.

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