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Врач предупредил, какие риски для здоровья обостряются в жару

Врач Гальперин: хронические заболевания могут обостриться в жару
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Жаркая погода летом может создавать дополнительную нагрузку на организм и обострять различные хронические заболевания, поэтому важно следить за своим здоровьем. Об этом радио Sputnik рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач Семен Гальперин.

По его словам, пациентам стоит наблюдать за давлением, сердечно-сосудистой и легочной системой и принимать назначенные врачом лекарственные препараты.

«Перенагревание организма всегда способствует обострению любых тяжелых процессов. И действительно могут быть риски», — подчеркнул Гальперин.

Специалист посоветовал в жару пить больше чистой воды и стараться меньше проводить время на солнце. Лучше всего переносить такую погоду в тени или в кондиционированном помещении.

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова до этого говорила, что в жаркую погоду важно изменить свой рацион питания, чтобы легче переносить ее. Так, она посоветовала есть легкую пищу и отказаться от жирных продуктов. Кроме того, важно пить больше чистой воды, добавила специалист.

Ранее врач предупредила о серьезной опасности холодного душа в жару.

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