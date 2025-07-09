Врач рассказала, как изменить питание в жару

В жаркую погоду важно изменить свой рацион питания, чтобы легче переносить ее. Об этом 360.ru рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Так, она посоветовала есть легкую пищу и отказаться от жирных продуктов. Кроме того, важно пить больше чистой воды, добавила специалист.

«В жару мы выпиваем два-три литра воды, если нет противопоказаний. В зоне риска в жару в первую очередь пожилые пациенты старше 60 лет. У них снижена терморегуляция и повышен риск обезвоживания. Также это дети до пяти лет», — рассказала Волкова.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что фастфуд в жару становится для организма еще вреднее из-за содержащихся в нем веществ. По ее словам, лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, которые содержат большое количество натрия, так как он способствует задержке жидкости в организме. Она также призвала не покупать фастфуд в стихийных точках, поскольку в жаркую погоду продукты портятся гораздо быстрее. В первую очередь это касается соусов и мяса.

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