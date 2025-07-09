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Член «банды Сергея Цапка» погиб на СВО

Baza: член «банды Сергея Цапка» Быков погиб в зоне спецоперации
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Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Член «банды Сергея Цапка» Андрей Быков погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, Быкова не стало еще в апреле. Родным мужчины о его гибели сообщили несколько дней назад.

Быков отправился на спецоперацию более полутора лет назад. В начале прошлого года он был ранен, после чего приехал на лечение домой. Тогда же в интернете появилась фотография, на которой он в гипсе стоял с матерью Сергея Цапка.

В 2013 году Быкова приговорили к 20 годам лишения свободы. СМИ писали, что в станице Кущевской Быков принимал участие в нападении на семью фермера Аметова, однако, по версии следствия, лично никого не убивал. Быков занимал в ОПГ одну из главных ролей. Он был осужден за несколько убийств, которые были совершены в первой половине нулевых, а также за разбой.

До этого сообщалось, что в зоне СВО погиб бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. На посту старшего тренера сборной страны он проработал семь лет.

Ранее актер Вадим Алферов из «Убойной силы» погиб в зоне спецоперации.

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