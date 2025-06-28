Актер Вадим Алферов погиб в зоне СВО

Известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» актер Вадим Алферов погиб во время специальной военной операции. По данным портала «Кино-Театр.Ру», 57-летний артист подписал контракт с ВС РФ в октябре 2024 года и служил в мотострелковом полку под позывным «Артист».

Алферов пропал без вести 28 ноября 2024 года в Суджанском районе. Его личность была установлена 7 мая 2025 года. Выпускник Дальневосточной академии искусств был похоронен на Южном кладбище.

Актер известен по ролям в популярных сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и «Первый отдел», где снялся перед мобилизацией.

В апреле стало известно, что в зоне специальной военной операции погиб артист Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Назар Якубов.

Якубов — династийный цирковой артист, руководитель номера «гимнасты на матче». На протяжении многих лет проработал в стенах Большого Московского цирка. В цирке выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

Ранее в зоне СВО умер украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара».