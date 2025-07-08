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После массового отравления в Дагестане возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после массового отравления жителей Дагестана
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Магарамкентского района Дагестана. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Оксана Тенетова.

По ее словам, дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Поводом послужили многочисленные случаи отравления среди местного населения.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Медицинскую помощь оказали 110 местным жителям, 18 из них находятся в больнице.

Республиканское управление Роспотребнадзора сообщало, что, предварительно, причиной вспышки заболевания могла стать вода из источника «Джепельский», который расположен в 14 км от села Магарамкент. В Роспотребнадзоре уточнили, что кишечная инфекция легкой формы также выявлена среди детей, в возрасте от 3 до 14 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее банкетный зал в Перми опечатали после отравления людей.

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