Российские силовики рассказали о наказаниях для вербуемых Украиной через мессенджеры

Граждане, вербуемые спецслужбами Украины через мессенджеры и социальные сети, будут сурово наказаны. Об этом заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пишет ТАСС.

«‎ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба нашей стране», — сказано в сообщении силового ведомства.

В ФСБ Российской Федерации подчеркнули, что привлечение виновных к ответственности подтверждает практика российских спецслужб и правоохранительных органов.

8 июля сообщалось, что на Камчатке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ). Мужчина, выполняя задание куратора из СБУ, собрал и отправил на Украину информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны российской армии в Краснодарском крае. Для этого подозреваемый специально выезжал с Камчатки на Кубань.

2 июля стало известно, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в аналогичных действиях.

Ранее суд Ленобласти приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж.