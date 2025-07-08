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На Камчатке задержали работавшего на СБУ местного жителя

ФСБ: житель Камчатки задержан за работу на СБУ в Краснодарском крае
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РИА «Новости»

На Камчатке ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю сообщает газета «Коммерсантъ».

Мужчина, выполняя задание куратора из СБУ, собрал и отправил на Украину информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны российской армии в Краснодарском крае. Для этого подозреваемый специально выезжал с Камчатки на Кубань.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

2 июля сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Ранее в Турции выявили активизацию разведки СБУ.

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