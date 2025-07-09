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Турист сорвался с 200-метровой скалы в Иркутской области

Турист упал с 200-метрового утеса на Байкале и разбился
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Турист сорвался со скалы в Иркутской области и разбился, сообщили в региональном МЧС.

Несчастный случай произошел на Большой Байкальской тропе. 50-летний турист забрался на скалистый мыс Скрипер, расположенный в нескольких километрах к востоку от поселка Большие Коты в Сенной пади. Этот утес достигает 200 метров в высоту и считается наиболее сложной частью маршрута.

Мужчина не рассчитал силы и сорвался вниз, получив тяжелейшие травмы. Спасатели спускали его тело со скал при помощи альпинистского снаряжения. На это у них ушло семь часов. Затем тело погрузили на катер и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

На прошлой неделе 17-летняя девушка сорвалась с обзорной площадки в Челябинской области, куда поднялась с друзьями ради красивых фото. Несколько снимков она даже успела опубликовать на своей странице во «ВКонтакте». В какой-то момент пострадавшая почувствовала недомогание, оступилась и упала с высоты более 100 метров. Девушка получила тяжелые травмы, шансов выжить у нее практически не было. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее собака упала со скалы высотой 75 метров и осталась жива.

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