На Южном Урале 17-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии

В Челябинской области девушка разбилась во время фотосессии на обзорной площадке

В Челябинской области 17-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел вечером 5 июля на обзорной площадке горы Маяк в городе Юрюзань, куда девушка поднялась с друзьями ради красивых фото. Несколько снимков она даже успела опубликовать во «ВКонтакте». В какой-то момент пострадавшая почувствовала недомогание, оступилась и упала с высоты более 100 метров.

«Пожарные и врачи оценили ее состояние, поняли, что нужно спасательное оборудование для спуска пострадавшей до места, куда сможет подъехать карета скорой помощи. Такое снаряжение есть у усть-катавского отряда спасателей. Но пока вызвали, пока дождались <...> Высота там приличная», — рассказал очевидец происшествия 74.RU.

Девушка получила тяжелые травмы, шансов ее спасти практически не было. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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