Mirror: в Англии собака выжила при падении с 75-метровой скалы

В Англии собака упала со скалы высотой 75 метров и осталась жива, пишет Mirror.

Как рассказал хозяин собаки Майлз, он был с питомцем на прогулке, когда животное внезапно бросилось в погоню за кроликами и исчезло с края скалы. Мужчина подбежал к обрыву и увидел, как собака медленно скользит вниз по отвесному склону. Британец попытался оказать помощь псу, но тот сорвался вниз.

Спасатели прибыли на место спустя 20 минут. С помощью специального оборудования они опустили одного из альпинистов к собаке, находившейся на узком выступе, и аккуратно доставили ее наверх.

К удивлению и облегчению всех участников операции, питомец не получил травм, хотя был сильно напуган случившимся. Представители спасателей также отметили, что собаке повезло.

«Учитывая высоту падения, это настоящее чудо, что она осталась жива», — отметили специалисты.

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