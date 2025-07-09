Врач объяснила, почему в жару отекают ноги

В жаркую погоду ноги могут отекать, поскольку сосуды расширяются и замедляется отток крови от ног. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, в группе риска находятся люди с варикозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями или лишним весом.

«Чтобы уменьшить дискомфорт, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь рекомендуется не засиживаться в одной позе и периодически двигаться, чтобы стимулировать кровообращение. Также важно носить подходящую по размеру обувь и комфортную одежду, не пережимающую сосуды», — отметила специалист.

Она посоветовала в жару пить достаточное количество воды и употреблять меньше соленой пищи, кофе и алкоголя. Кроме того, полезно делать прохладные ванночки для ног или компрессы. Если отеки сохраняются длительное время, следует проконсультироваться с врачом, добавила Демьяновская.

Она также предупредила, что некоторые лекарства в летний зной могут усилить риск обезвоживания, теплового удара или скачков давления.

Особенно опасны диуретики — мочегонные препараты: они выводят жидкость из организма, снижая его способность к регуляции собственной температуры. Препараты для снижения давления, особенно бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов, могут вызывать слишком резкое его падение в условиях сильной жары, пояснила она.

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