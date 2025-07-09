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Врач рассказала, какие лекарства опасно принимать в жару

Врач Демьяновская: диуретики и бета-блокаторы опасно принимать в жару
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые лекарства в жаркую погоду могут усилить риск обезвоживания, теплового удара или скачков давления. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Особенно опасны диуретики — мочегонные препараты: они выводят жидкость из организма, снижая его способность к регуляции собственной температуры. Препараты для снижения давления, особенно бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов, могут вызывать слишком резкое его падение в условиях сильной жары», — отметила специалист.

Она добавила, что опасными в жару могут быть антидепрессанты и антигистаминные средства, поскольку они способны нарушить потоотделение, мешая естественному охлаждению тела.

В случае регулярного приема препаратов, Демьяновская посоветовала проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать дозировку для летнего зноя.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач Семен Гальперин до этого говорил, что жаркая погода может создавать дополнительную нагрузку на организм и обострять различные хронические заболевания, поэтому важно следить за своим здоровьем.

По его словам, пациентам стоит наблюдать за давлением, сердечно-сосудистой и легочной системой, а также принимать назначенные врачом лекарственные препараты.

Ранее врач предупредила о серьезной опасности холодного душа в жару.

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