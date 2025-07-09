В петербургском порту выявили крупную партию риса с вредителями

Партию риса из Индии весом более 260 тонн не допустили к ввозу в Россию из-за обнаружения вредителей. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, шлифованный рис прибыл в морской порт Санкт-Петербурга для одной из местных компаний. Однако при проверке инспекторы выявили нарушение требований технического регламента.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в крупе малого мучнистого хрущака — карантинного вредителя, распространение которого на территории страны запрещено. В результате грузу отказали во ввозе.

За три с половиной месяца с начала 2025 года в Санкт-Петербурге было утилизировано тысячи свежих цветов, доставленных в РФ из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, уточнив, что срезанные растения не прошли карантинный фитосанитарный контроль. В ходе мероприятий в цветах были обнаружены такие вредители, как западный цветочный трипс, эхинотрипс американский и табачная белокрылка.

Ранее в Белоруссии пресекли ввоз из ЕС крупной партии наркотиков под видом фруктового пюре.