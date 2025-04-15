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Тысячи зараженных цветов уничтожены в Петербурге

В Россельхознадзоре уничтожили в Петербурге около десяти тысяч зараженных цветов
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Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

За три с половиной месяца с начала 2025 года в Санкт-Петербурге было утилизировано тысячи свежих цветов, доставленных в РФ из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора, уточнив, что срезанные растения не прошли карантинный фитосанитарный контроль.

«Лабораторные исследования подтвердили наличие в 9 880 срезанных цветах (розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, гипсофилы, альстромерии), выращенных в Кении, Колумбии, Эквадоре и Нидерландах, трех видов карантинных объектов», — рассказали в ведомстве.

В ходе мероприятий в цветах были обнаружены такие вредители, как западный цветочный трипс, эхинотрипс американский и табачная белокрылка.

Все партии цветов были изъяты и уничтожены.

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