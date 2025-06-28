На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии пресекли ввоз из ЕС крупной партии наркотиков под видом фруктового пюре

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Европы 100-килограммой партии гашиша
close
Таможенные органы Беларуси

Белорусские таможенники обнаружили крупную партию наркотиков из Европы. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

Местонахождение запрещенки установили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог», куда грузовик с товаром под видом «концентрированного грушевого пюре» прибыло для оформления.

Уточняется, что наркотическое средство разложили в 180 вакуумных упаковок и спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику.

«Проведенное экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области исследование вещества подтвердило, что это гашиш», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что организаторами являются двое граждан Литвы, также задержаны два белоруса.

23 июня сотрудники сочинской таможни пресекли попытку ввоза дорогих украшений на сумму около 32 млн рублей. Женщина утверждала, что не везет с собой товары, подлежащие декларированию. Однако в ее ручной клади нашли пустые коробки от ювелирных изделий известных брендов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее в Курганской области выявили организованный мужем и женой наркоцех.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами