В Белоруссии пресекли ввоз из ЕС крупной партии наркотиков под видом фруктового пюре

Белорусские таможенники обнаружили крупную партию наркотиков из Европы. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

Местонахождение запрещенки установили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог», куда грузовик с товаром под видом «концентрированного грушевого пюре» прибыло для оформления.

Уточняется, что наркотическое средство разложили в 180 вакуумных упаковок и спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику.

«Проведенное экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области исследование вещества подтвердило, что это гашиш», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что организаторами являются двое граждан Литвы, также задержаны два белоруса.

23 июня сотрудники сочинской таможни пресекли попытку ввоза дорогих украшений на сумму около 32 млн рублей. Женщина утверждала, что не везет с собой товары, подлежащие декларированию. Однако в ее ручной клади нашли пустые коробки от ювелирных изделий известных брендов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее в Курганской области выявили организованный мужем и женой наркоцех.