Врач предупредила о серьезной опасности холодного душа в жару

Холодный душ в жаркую погоду может серьезно навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, д.м.н., автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

«Проблема в том, что люди путают понятия «прохладный» и «ледяной». А ледяной душ в жару — опасный вариант. Особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известны случаи, когда холодный душ провоцировал спазмы сосудов, вызывая инсульт или инфаркт, когда пациентов не удавалось спасти… Поэтому вода должна быть именно прохладной, то есть чуть теплой». — подчеркнула врач.

По ее словам, принимать душ для охлаждения в этом случае можно неограниченное количество раз. При этом важно проводить под струями воды недолго (три-пять минут) и не использовать моющие средства, чтобы не пересушивать кожу, уточнила Павлова.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что фастфуд в жару становится для организма еще вреднее из-за содержащихся в нем веществ. По ее словам, лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, которые содержат большое количество натрия, так как он способствует задержке жидкости в организме. Она также призвала не покупать фастфуд в стихийных точках, поскольку в жаркую погоду продукты портятся гораздо быстрее. В первую очередь это касается соусов и мяса.

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