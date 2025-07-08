Врач перечислила признаки солнечного удара

Солнечный удар, развивающийся при длительном пребывании на солнце, чреват серьезными нарушениями работы центральной нервной системы, сердца, почек и даже летальным исходом. Об этом в беседе с aif.ru предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Солнечный удар проявляется как ухудшение самочувствия. Чаще всего наблюдается слабость, часто головокружение, может быть вялость, сонливость, или наоборот, раздражительность, возбуждение даже до судорог, до бреда и галлюцинаций», — рассказала специалист.

Следующим этапом, по ее словам, является угнетенное сознание, обморок и даже кома. У пострадавшего могут наблюдаться резкое повышение температуры, слабый пульс, затрудненное дыхание. Кожа при этом будет сухой и горячей.

Как уберечь себя от солнечного удара, до этого рассказал главный врач городской поликлиники № 220 (Москва), главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Медик подчеркнул необходимость носить головные уборы (кепки, панамы, шляпы, платки) и избегать интенсивных физических нагрузок в знойные дни. По его словам, это правило актуально не только для детей, но и для взрослых.

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