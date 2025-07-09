Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске

РИА Новости: число пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске возросло до 10

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске, по уточненной информации, возросло до десяти. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«По уточненным данным на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек», — сказал собеседник агентства.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пятилетний закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника на пляж. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. Губернатор отметил, что «до глубины души тронут тем», как жители Курской области помогали друг другу во время опасности.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.