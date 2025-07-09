СК организовал проверку после массового отравления в Якутии

СК Якутии организовал проверку после вспышки сальмонеллеза на Ысыах Олонхо

СК России по республике Саха (Якутия) проводит проверку по факту вспышки сальмонеллеза в Нерюнгринском районе, сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готовых блюд из мяса птицы во время празднования Ысыах Олонхо. Так, более 50 человек в Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском и Намском районах республики обратились за медицинской помощью.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор занимается розыском и изъятием из оборота некачественной продукции. Сотрудники ведомства проводят лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия.

8 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Магарамкентского района Дагестана. Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Медицинскую помощь оказали 110 местным жителям, 18 из них находятся в больнице.

По предварительным данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания могла стать вода из источника из источника «Джепельский», который расположен в 14 км от села Магарамкент.

Ранее более 30 человек сообщили о симптомах отравления после выпускного в Перми.