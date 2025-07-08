Жителя Ленобласти из ревности похитили и вывезли в лес

В Ленобласти отец спас сына, которого похитили трое знакомых и вывезли в лес

В Ленобласти трое молодых людей из ревности похитили юношу и вывезли его в лес. Об этом стало известно 78.ru.

Вечером 6 июля в полицию обратился тракторист из Киришского района, который сообщил, что преследует автомобиль Toyota Corolla. В нем, по словам заявителя, находились его похищенный сын и злоумышленники. Информация подтвердилась в течение часа, когда в лесу около деревни Авдетово правоохранители обнаружили звонившего со своим 23-летним сыном.

Последний рассказал, что был похищен тремя знакомыми, которые избили его и поместили в багажник иномарки, а затем вывезли в лесополосу. Они продолжали удерживать потерпевшего и отобрали мобильный телефон. По словам жертвы, перед этим между ним и злоумышленниками возник конфликт на почве ревности к девушке.

Все трое подозреваемых — 21-летний сын владельца Toyota Corolla, предполагаемый организатор преступления, 18-летний житель Киришей и 18-летний житель Новгородской области — задержаны. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Двое из фигурантов уже были ранее судимы.

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