В Брянской области трое мужчин похитили женщину по заказу и поделили между собой $140

В Брянской области мужчина получил шесть лет за заказное похищение женщины

В Брянской области осудили мужчину, который вместе с сообщниками похитил женщину по заказу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в августе 2024 года в Погарском районе Брянской области. По версии следствия, мужчина выманил женщину к заброшенному магазину в селе Курово. Затем он вместе с подельниками насильно посадил ее в автомобиль и вывез в лес. Там злоумышленники избили жертву, облили зеленкой и отобрали кошелек с деньгами и телефон. После этого нападавшие скрылись, оставив пострадавшую в безлюдном месте.

Было установлено, что нападавшие записали избиение женщины на камеру и отправили запись заказчику, после чего фигурантам перевели $140 (на тот момент более 12,8 тыс. рублей — прим. ред.). Эти деньги соучастники поделили между собой.

Одного из обвиняемых, 44-летнего жителя города Погара, признали виновным в похищении человека, нанесении побоев и разбое, совершенных группой лиц, и приговорили к шести годам строгого режима.

Уголовное дело в отношении двух других подозреваемых было выделено в отдельное производство, но приостановлено, так как они находятся в зоне СВО.

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