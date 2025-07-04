На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области трое мужчин похитили женщину по заказу и поделили между собой $140

В Брянской области мужчина получил шесть лет за заказное похищение женщины
true
true
true
close
Shutterstock

В Брянской области осудили мужчину, который вместе с сообщниками похитил женщину по заказу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в августе 2024 года в Погарском районе Брянской области. По версии следствия, мужчина выманил женщину к заброшенному магазину в селе Курово. Затем он вместе с подельниками насильно посадил ее в автомобиль и вывез в лес. Там злоумышленники избили жертву, облили зеленкой и отобрали кошелек с деньгами и телефон. После этого нападавшие скрылись, оставив пострадавшую в безлюдном месте.

Было установлено, что нападавшие записали избиение женщины на камеру и отправили запись заказчику, после чего фигурантам перевели $140 (на тот момент более 12,8 тыс. рублей — прим. ред.). Эти деньги соучастники поделили между собой.

Одного из обвиняемых, 44-летнего жителя города Погара, признали виновным в похищении человека, нанесении побоев и разбое, совершенных группой лиц, и приговорили к шести годам строгого режима.

Уголовное дело в отношении двух других подозреваемых было выделено в отдельное производство, но приостановлено, так как они находятся в зоне СВО.

Ранее иркутянин спас девушку от похищения ревнивым экс-возлюбленным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами