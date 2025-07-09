Россиянам объяснили, можно ли ходить к врачу или в магазин во время обеда на работе

Специалист Митрофанова: сотрудники могут ходить к врачу во время обеда

Во время перерыва на обед сотрудники могут заниматься своими делами, в том числе ходить на прогулку, по магазинам или на прием к врачу. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Однако важно, чтобы работник не выходил за временные пределы перерыва, потому что это считается нарушением трудовой дисциплины.

«Надо отметить, что, если с сотрудником что-то случится за пределами территории организации во время обеда, который не считается рабочим временем, работодатель не будет нести за это ответственность. Если же несчастный случай произойдет на работе даже после ее окончания, руководство обязано провести расследование», — отметила Митрофанова.

По ее словам, некоторые сотрудники все же не могут уходить с работы во время обеда. К ним относятся охранники и сотрудники производства непрерывного цикла, они должны есть только на территории работодателя.

Заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что предоставление россиянам возможности поспать в обеденный перерыв может положительно сказаться на эффективности их работы.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать работу.