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В Подмосковье спасли кошку, которая засунула лапу в радиатор и застряла

В Подмосковье кошка просунула лапу в радиатор и застряла
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Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье спасли кошку, которая просунула лапу в радиатор и застряла в нем. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в селе Новый быт муниципального округа Чехов. Кошка сидела на батарее в одном из местных жилищ. В какой-то момент она засунула лапу между пластин радиатора и застряла. Жильцы не смогли самостоятельно помочь животному, и на место вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб с помощью специальных инструментов расширили расстояние между пластинами и освободили кошку. Отмечается, что животное вело себя спокойно во время спасательной операции. После освобождения питомца направили на осмотр к ветеринару.

До этого шпица, застрявшего головой в консервной банке, спасли в Пермском крае. Владелица животного не смогла освободить пса самостоятельно и обратилась к спасателям.

Ранее пропавшую при переезде кошку случайно нашли в диване три недели спустя.

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