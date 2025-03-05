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Пропавшую во время переезда кошку случайно нашли в диване три недели спустя

В США хозяева обнаружили кошку в диване спустя три недели после ее исчезновения
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KKTV

В США застрявшая в диване во время переезда хозяев кошка провела взаперти три недели и чудом выжила. Об этом сообщает местный телеканал KKTV.

В январе семья Хэнсонов собирала свои вещи перед переездом из штата Вашингтон в Колорадо. Их кошка Санни-Лу внезапно исчезла, когда грузчики прибыли в дом, чтобы помочь с перевозкой мебели.

Глава семейства Энди Хэнсон, его жена Кристен и две их дочери, Ханна и Адалин, несколько дней искали пропавшую кошку, но в итоге были вынуждены уехать без любимого питомца. Пока семья обустраивалась на новом месте, их близкие, оставшиеся в Вашингтоне, продолжали поиски Санни-Лу.

Хэнсоны уже начали терять надежду, что когда-нибудь снова увидят свою кошку. Но пропажа нашлась, когда все вещи наконец привезли, и сестры уселись на старый оранжевый диван-кровать.

«Мы услышали мяуканье!» — вспоминает Ханна.

Девочки рассказали об этом родителям, и вскоре домашнюю любимицу освободили из ловушки. По мнению Энди Хэнсона, их кошке стало страшно во время переполоха из-за готовящегося переезда, и она спряталась в укромном месте.

Ветеринары выявили у Санни-Лу истощение, поэтому ей пришлось провести три дня в отделении интенсивной терапии. После чего кошка окончательно воссоединилась со своей семьей.

Ранее женщина вызвала полицию из-за соседской кошки, которая не пускала ее домой.

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