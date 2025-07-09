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В Москве спасли застрявшего в ограде пухлого ежа

В Москве спасатели вызволили из забора застрявшую ежиху
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Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

В Москве спасатели помогли ежихе, которая застряла между прутьями ограды собачьей площадки. Об этом сообщили в Telegram-канале «СпасРезерва».

«Спасатели расширили расстояние между прутьями забора и извлекли ежа, потом вернули забор в первоначальное состояние. Зверек долго висел на животе, сам не убегал, поэтому передали его волонтерам», — говорится в сообщении.

По данным «СпасРезерва», позже выяснилось, что спасенное животное оказалось кормящей ежихой. Волонтеры отвезли ее на место поимки и выпустили, чтобы она могли вернуться к своим ежатам.

В июне в Норильске добровольцы своими силами вызволили дворнягу, которая оказалась на льдине посреди реки. По словам местных жителей, они заметили собаку, дрейфующую по реке Норильской, когда гуляли по берегу. Обеспокоенные случившимся, они позвонили в экстренные службы, но, как утверждают, «оперативного ответа на вопрос, спасут ли животное, не получили».

Ранее в Подмосковье ветеринары спасли угнетенного ежа.

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