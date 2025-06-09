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Волонтеры спасли дворнягу, которая дрейфовала на льдине по реке Норильской

В Норильске очевидцы спасли собаку, дрейфующую на льдине по реке

В Норильске добровольцы своими силами вызволили дворнягу, которая оказалась на льдине посреди реки. Об этом сообщает издание «Борус. Люди» со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, они заметили собаку, дрейфующую по реке Норильской, когда гуляли по берегу. Обеспокоенные случившимся, они позвонили в экстренные службы, но, как утверждают, «оперативного ответа на вопрос, спасут ли животное, не получили». Тогда люди решили действовать своими силами.

Добровольцы на катере добрались до животного и доставили его на берег. Там собаку накормили и обогрели.

До этого сообщалось о том, что в Москве спасатели час вызволяли собаку, которая провалилась в земляную ловушку. Позже выяснилось, что подземный коридор оказался глубокой бобровой норой.

Ранее завод в Челябинске показал необычного поселенца, который перебрался жить на территорию предприятия.

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