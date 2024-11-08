В Подмосковье ветеринары спасли угнетенного ежа

В подмосковном Одинцове ветеринары оказали помощь клиенту, который обратился к ним по поводу здоровья домашнего ежа. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Московской области.

Мужчина обратился в Голицынскую ветеринарную лечебницу. Он рассказал, что питомец находится в «угнетенном состоянии». После осмотра медики обнаружили у ежа кусаную рану в области крестца. Ежу сделали рентген, чтобы посмотреть, не распространилось ли воспаление, после этого вкололи антибиотик, а также дали рекомендации по дальнейшей терапии, после чего отпустили колючего пациента вместе с хозяином домой.

Ветеринары напомнили, что домашние ежи, как и любые другие животные, могут болеть, поэтому важно следить за их здоровьем и вовремя обращаться за помощью.

Ранее московские ветеринары спасли пса, который отравился алкоголем по вине владельца.