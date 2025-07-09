В аэропорту Шереметьево возобновились полеты воздушных судов

Росавиация: в Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В столичном аэропорту Шереметьево сняты ранее введенные ограничения на полеты самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения в Шереметьево были введены в 2:45 мск и действовали в течение 27 минут.

9 июля сообщалось, что аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты.

По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее новый глава Минтранса рассказал про жену, застрявшую в аэропорте в коллапс.