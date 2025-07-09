В России могут ужесточить наказание за нарушения в обращении с животными в цирке

В Госдуму внесут проект о штрафах за нарушения в обращении с животными в цирках

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев внесет в нижнюю палату парламента законопроект, в рамках которого предлагается ужесточить наказание за нарушения в обращении с животными в цирках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Из пояснительной записки следует, что в рамках законопроекта предлагается ужесточить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Также мера затронет содержание и использование животных в зоопарках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее без лицензии, говорится в документе.

Если инициатива будет принята, то штрафы в случае несоблюдения требований составят для граждан от 10 до 30 тысяч людей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом за использование животных без лицензии будет предусмотрена санкция в размере 50-100 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц.

В июне Гусев обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с призывом усилить контроль за передвижными цирками в России. Депутат предложил, чтобы эти учреждения в обязательном порядке уведомляли Россельхознадзор о календарном плане гастролей.

Ранее Запашный назвал альтернативу запрету животных в цирках.