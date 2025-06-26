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В России предложили усилить контроль за передвижными цирками

Депутат Гусев: необходимо усилить контроль за передвижными цирками
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с призывом усилить контроль за передвижными цирками в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат предложил, чтобы передвижные цирки в обязательном порядке уведомляли Россельхознадзор о календарном плане гастролей. На основании таких уведомлений ведомство будет проводить регулярные проверки, что позволит обеспечить прозрачную систему отслеживания местоположений цирков и контроль за содержанием животных в них.

Гусев подчеркнул, что Россельхознадзор всегда оперативно реагирует на обращения, которые связаны с нарушением условий содержания животных в цирках, однако ситуация с передвижными цирками «представляется проблемной» из-за специфики их работы.

26 мая дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пригласил противников животных в цирке на репетиции.

Ранее цирк назвали одним из мест для эмоциональной разрядки.

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