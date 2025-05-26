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Запашный назвал альтернативу запрету животных в цирках

Дрессировщик Запашный пригласил противников животных в цирке на репетиции
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный назвал возможную альтернативу запрете животных в цирках. Об этом он поговорил с «Парламентской газетой».

В качестве альтернативы желающим запретить работу с животными в цирках он предложил посетить открытые репетиции и экскурсии за кулисы цирка и посмотреть, как обращаются с животными. Диалог и открытость артист назвал лучшими способами борьбы с мифами и предрассудками о цирке с животными.

«Раз за разом комментируя эту тему, я косвенно рекламирую ее инициаторов, которые научились использовать это для собственного пиара. Мы регулярно проводим открытые репетиции и экскурсии для зрителей в закулисную часть, на которые я приглашаю в том числе и противников работы животных в цирке», — сказал он.

Запашный добавил, что Большой Московский цирк оснащен камерами видеонаблюдения во всех помещениях, что помогает контролировать происходящее и предотвращает любые нарушения.

Накануне партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий приобретение и передачу животных для цирков с целью остановить практику их эксплуатации. Примером такой ситуации является недавний случай в Новокузнецке, жители которого пожаловались на жестокое обращение с животными в приехавшем в город «Цирке Филатовых», опубликовав соответствующие кадры в соцсетях. Как уточняет газета «Известия», сотрудники цирка силой заставляли медведя выполнять трюки для зрителей, тянули животное за лапы и холку. А в самом цирке издание заверили, что жестокого обращения не было.

В апреле Запашный объяснил, в каких случаях животных нельзя выводить на арену цирка.

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